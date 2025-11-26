PNM Gelar Kompetisi Video Untuk Pelajar, Berhadiah Ratusan Juta, Begini Syarat dan Ketentuannya!

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mengajak siswa-siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat di seluruh Indonesia untuk menyalurkan kreativitas mereka lewat kompetisi video Madani Visual Parade Vol. 2

Mengusung tema Ibuku Pahlawanku, ajang ini menjadi ruang bagi para pelajar untuk menceritakan sosok ibu sebagai figur penting yang menginspirasi hidup mereka.

Program ini dirancang sebagai wadah pembelajaran sekaligus pembuktian kemampuan siswa SMA, dari generasi yang sangat lekat dengan dunia digital, dalam bidang produksi video, sinematografi, dan storytelling.

Melalui kompetisi ini, peserta diharapkan mampu menuangkan perspektif yang fresh mengenai perjuangan, kasih sayang, dan peran ibu dalam kehidupan sehari-hari.

Sekretaris Perusahaan PNM L. Dodot Patria Ary menekankan penting bagi siswa-siswi untuk mulai membuat karya sedari dini.

“Madani Visual Parade Vol. 2 membuka kesempatan bagi siswa siswi tingkat SMA sederajat untuk memperkuat portofolio mereka. Hal ini penting karena mereka akan segera memasuki dunia kerja maupun dunia pendidikan tinggi di bidang kreatif yang tentu membutuhkan aspek pembuktian skill,” ujar Dodot.

Kompetisi ini terbuka untuk seluruh siswa SMK tanpa pungutan biaya. Setiap karya yang masuk akan dinilai berdasarkan kreativitas, teknik produksi, kekuatan pesan, serta kesesuaian tema.

Para pemenang nantinya berkesempatan mendapatkan penghargaan dan hadiah dengan total hingga ratusan juta rupiah.