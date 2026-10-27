PNM Hadirkan Ruang Bagi Ibu-ibu Nasabah Mekaar di Pontianak Untuk Kembangkan Usaha
jpnn.com, PONTIANAK - PT Permodalan Nasional Madani (Persero) menghadirkan ruang bagi nasabah di Pontianak, Kalimantan Barat melalui kegiatan Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) Akbar bertema 'Budaya Lestari, Usaha Berseri' untuk memperkuat keterampilan usaha, sekaligus memperoleh dukungan yang dekat dengan keseharian mereka.
Salah satu bentuk dukungan tersebut hadir melalui area bermain anak atau mini daycare.
Fasilitas ini memberi ruang bagi nasabah yang datang bersama buah hati agar dapat mengikuti kegiatan dengan lebih nyaman.
PNM juga menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari perhatian terhadap kebutuhan nasabah, yang menjalankan peran sebagai pengusaha sekaligus ibu dalam keluarga.
“Kalau ada kegiatan seperti ini, sebagai ibu saya biasanya harus memikirkan anak juga. Jadi, ketika ada tempat untuk anak bermain, saya bisa mengikuti kegiatan dengan lebih tenang. Saya juga bisa sekalian memeriksakan kesehatan. Buat saya, ini membantu karena kebutuhan saya sebagai ibu dan sebagai pengusaha sama-sama diperhatikan,” ujar salah satu nasabah PNM.
Dukungan bagi nasabah tidak berhenti pada kenyamanan selama mengikuti kegiatan.
PNM juga menghadirkan coaching clinic untuk memperkuat pengetahuan dan keterampilan usaha. Melalui pendampingan ini, nasabah memperoleh kesempatan untuk belajar, bertukar pengalaman, serta mengembangkan cara mengelola usaha agar dapat terus bertumbuh.
Di sisi lain, tema “Budaya Lestari, Usaha Berseri” mengajak nasabah melihat potensi yang ada di sekitar mereka sebagai peluang untuk mengembangkan usaha.
Melalui pembiayaan, pendampingan dan pemberdayaan, PNM terus membuka kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan potensi diri dan usahanya.
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