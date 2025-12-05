PNM Kembali Raih Predikat Tertinggi Dalam Ajang CGPI Award 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali menunjukkan kualitas tata kelola perusahaan yang solid dengan meraih predikat “Sangat Terpercaya” dalam ajang Indonesia Most Trusted Companies 2025 berdasarkan Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2024.

Penghargaan ini diberikan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi PNM dalam menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara menyeluruh dan berkelanjutan.

PNM menjadi satu dari 25 perusahaan nasional yang berhasil menembus kategori tertinggi dalam penilaian tahun ini.

Skor tersebut menempatkan PNM sejajar dengan perusahaan-perusahaan besar lain yang dinilai telah memiliki sistem tata kelola yang kokoh dan berdaya tahan.

Di tengah kondisi ekonomi global yang masih fluktuatif serta industri jasa keuangan yang penuh tantangan, capaian ini memperlihatkan bagaimana tata kelola yang kuat menjadi landasan pertumbuhan perusahaan, termasuk perusahaan yang fokus pada sektor ultra mikro seperti PNM.

Sekretaris Perusahaan PNM, Dodot Patria Ary menyampaikan capaian ini merupakan hasil dari perjalanan panjang dan gotong royong seluruh insan perusahaan.

“Penghargaan ini bukan hanya tentang skor atau penilaian. Bagi kami, predikat Sangat Terpercaya adalah cerminan komitmen setiap insan PNM untuk bekerja dengan standar integritas tertinggi. GCG bagi PNM bukanlah jargon atau kewajiban administratif, tetapi fondasi moral dalam bekerja karena yang kami layani bukan hanya angka laporan, tetapi jutaan nasabah yang menitipkan harapan untuk tumbuh bersama PNM,” ujar Dodot.

Dodot menambahkan, tata kelola yang baik berhubungan langsung dengan kualitas layanan dan dampak pemberdayaan perusahaan bagi masyarakat.