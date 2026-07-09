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PNM Kenalkan Pembiayaan Syariah Ultra Mikro Indonesia di Halal Expo 2026

PNM Kenalkan Pembiayaan Syariah Ultra Mikro Indonesia di Halal Expo 2026
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PNM mempromosikan model pembiayaan syariah bagi 16,1 juta pelaku usaha ultra mikro di Halal Expo Indonesia 2026. Foto: PNM

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memperkenalkan model pembiayaan syariah ultra mikro Indonesia dalam ajang Halal Expo Indonesia (HEI) 2026 di Jakarta, Rabu (8/7).

Melalui forum tersebut, PNM memaparkan kontribusi keuangan syariah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya perempuan prasejahtera.

Partisipasi PNM disampaikan dalam sesi HEI Talk bertajuk Social Collateral, Real Impact: Rethinking Poverty Alleviation through Islamic Finance.

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Forum itu dihadiri delegasi dari sembilan negara anggota Developing Eight (D-8), yakni Bangladesh, Malaysia, Turki, Mesir, Nigeria, Pakistan, Iran, Azerbaijan, serta Indonesia.

Direktur Operasional dan Hubungan Kelembagaan PNM Lalu Dodot Patria Ary, mengatakan pembiayaan syariah dapat menjadi instrumen efektif untuk mengurangi kemiskinan apabila dirancang sesuai kebutuhan masyarakat.

Menurut Dodot, PNM saat ini melayani 16,1 juta nasabah program Mekaar melalui 58 kantor cabang yang tersebar di 36 provinsi dan lebih dari 6.600 kecamatan.

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Berdasarkan data perusahaan, sebanyak 74 persen nasabah mengalami peningkatan pendapatan setelah bergabung dalam program tersebut.

Selain itu, sekitar 72 persen nasabah kini memiliki peran lebih besar dalam pengambilan keputusan di rumah tangga, sementara 90 persen mengaku merasakan peningkatan kemandirian finansial.

PNM mempromosikan model pembiayaan syariah ultra mikro Indonesia di hadapan delegasi negara D-8.

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