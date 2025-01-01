PNM Kirim Karyawan Terbaik ke Malaysia, Singapura, dan Tanah Suci

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memberangkatkan 187 karyawan terbaik dari berbagai daerah di Indonesia untuk mengikuti program reward journey ke Malaysia–Singapura serta perjalanan spiritual Umrah sebagai bentuk apresiasi atas kinerja, kekompakan, dan dedikasi mereka.

Sebelumnya, PNM juga secara konsisten telah memberangkatkan ribuan karyawan ke berbagai destinasi, mulai dari Lombok, Bali, Yogyakarta, Thailand, hingga Eropa, sebagai wujud nyata penghargaan perusahaan terhadap kontribusi Insan PNM.

PNM menghadirkan program reward sebagai bentuk apresiasi yang sejalan dengan tren saat ini, di mana penghargaan tidak lagi sebatas kompensasi finansial, tetapi diwujudkan melalui pengalaman bermakna yang menunjukkan kepedulian nyata perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan.

Baca Juga: PNM Kembali Raih Predikat Tertinggi Dalam Ajang CGPI Award 2025

Bagi PNM, kesejahteraan bukan hanya urusan pemenuhan hak, melainkan juga bagaimana insan PNM merasa dihargai dan diakui kontribusinya.

Program ini sekaligus menjadi cara untuk menumbuhkan perilaku positif di lingkungan kerja; ketika integritas, dedikasi, dan pencapaian diapresiasi secara nyata, terbentuk standar perilaku yang ingin terus dijaga.

Penghargaan kepada karyawan terpilih pun menjadi inspirasi bagi rekan-rekan lainnya, memunculkan semangat untuk berkembang, memperkuat rasa peduli, dan menciptakan efek positif yang menular di seluruh organisasi.

Salah satu penerima reward yang berasal dari Unit Mekaar Merauke, Djoice merasa bersyukur dan bangga karena kerja kerasnya selama ini membuahkan hasil yang dapat mewujudkan impiannya untuk keluar Negeri.

"Terima kasih banyak, saya tidak menyangka bahwa disiplin, kerja keras, dan kejujuran saya membuahkan hasil yang membanggakan bagi saya dan keluarga saya, saya yakin teman-teman saya di Merauke dapat merasakan hal seperti saya juga” ujarnya dengan penuh haru.