PNM Konsisten Bina Pengrajin Wayang di Yogyakarta Lewat Klasterisasi
jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (Persero) turut memperingati Hari Wayang Nasional dengan membina puluhan pengrajin wayang dan suvenir kerajinan kulit nasabah Mekaar melalui klasterisasi di Wukirsari, Imogiri, Yogyakarta.
Program ini telah berjalan sejak 2023 dan menjadi bentuk dukungan PNM terhadap pelestarian budaya melalui usaha nasabah.
Klaster Kerajinan Kulit Wukirsari dibentuk pada 22 Juni 2023 dengan 25 nasabah dan kini beranggotakan 30 nasabah.
Klasterisasi merupakan program pelatihan berseri dari PNM yang dilakukan secara berkelompok, dengan mengumpulkan pengusaha ultra mikro sejenis dalam satu wilayah, sehingga pembekalan lebih terarah dan anggota tidak berjalan sendiri.
Direktur Operasional dan Hubungan Kelembagaan PNM Lalu Dodot Patria Ary S mengatakan, klasterisasi menjadi salah satu cara PNM mendukung pelestarian budaya melalui usaha nasabah.
Menurutnya, pembiayaan akan semakin bermanfaat ketika diikuti pendampingan yang membantu pengusaha mengembangkan usahanya secara bertahap.
“Wayang terus ada karena ada pengrajin yang membuatnya, dan para pengrajin ini nasabah PNM. Melalui klasterisasi, kami ingin mereka mendapat pelatihan, pendampingan, dan jaringan pemasaran, sehingga usaha mereka semakin kuat dan produksi wayang tetap berjalan,” ujar Dodot.
Pendampingan tersebut menjawab tantangan yang dihadapi pengrajin, yaitu menampilkan produk, menghitung harga pokok, menjaga kualitas, dan menemukan pembeli. Karena itu, PNM menjalankan empat pelatihan secara bertahap sejak klaster dibentuk.
Pada peringatan Hari Wayang Nasional, PNM menegaskan bahwa pelestarian wayang berjalan beriringan dengan penguatan usaha para pengrajinnya.
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