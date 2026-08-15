PNM & OJK Bersinergi Perkuat Bekal UMKM Perempuan Aceh untuk Naik Kelas

jpnn.com, BANDA ACEH - PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersinergi dalam mendampingi perempuan pengusaha ultra mikro di Aceh.

Bagi pengusaha usaha ultra mikro, modal bukan satu-satunya hal yang menentukan usaha bisa bertahan dan berkembang.

Kemampuan mengelola keuangan, memahami risiko, mengurus legalitas, hingga membaca peluang pasar menjadi bekal penting agar usaha dapat terus tumbuh.

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Pembiayaan diberikan bersamaan dengan penguatan literasi, sehingga nasabah tidak hanya mendapatkan akses modal, tetapi juga pengetahuan untuk mengelola dan mengembangkan usahanya.

Direktur Operasional dan Hubungan Kelembagaan PNM Lalu Dodot Patria Ary mengatakan, literasi keuangan menjadi bagian penting dalam perjalanan nasabah menuju usaha yang lebih mandiri.

“Pembiayaan perlu berjalan beriringan dengan literasi keuangan yang tepat, termasuk literasi keuangan syariah yang sangat relevan dengan Aceh,” ujarnya.

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Pendekatan tersebut memberikan dampak yang semakin luas. Hingga 31 Juli 2026, sebanyak 268.231 nasabah PNM Mekaar di Aceh telah merasakan manfaat pembiayaan dan pendampingan.

Mereka tergabung dalam 19.628 kelompok dan didampingi oleh 1.300 pendamping Mekaar yang tersebar di 77 unit di seluruh Aceh.