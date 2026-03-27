PNM Perkenalkan Generasi Muda Tentang Pemberdayaan Ultra Mikro di Masa Depan

jpnn.com, BANJARBARU - Komitmen PNM untuk terus hadir di tengah masyarakat terus diwujudkan melalui berbagai pendekatan.

Salah satunya mulai dari pemberdayaan perempuan pengusaha ultra mikro yang telah mencapai total layanan 22,9 juta perempuan, kontribusi sosial melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) lewat program PNM Peduli.

Di sisi lain, dukungan terhadap pengembangan generasi muda juga dihadirkan melalui sinergi di bidang olahraga bersama Pro Futsal League (PFL) 2026.

Dukungan tersebut salah satunya diwujudkan melalui kegiatan Goes to School, sebuah Coaching Clinic yang digelar di SMTK Malinggang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Kegiatan ini melanjutkan rangkaian PNM bersama PFL yang sebelumnya telah digelar di Kota Tangerang, Jakarta, dan Malang, sebagai bentuk kehadiran yang konsisten dalam mendekatkan akses pembinaan kepada pelajar di berbagai daerah.

Menghadirkan pelatih tim Nasional Futsal Indonesia kegiatan ini memberikan pengalaman belajar yang aplikatif, mulai dari peran PNM di masyarakat Indonesia, teknik dasar hingga pembentukan mental bertanding futsal.

Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan berlangsung.

“Awalnya aku cuma mau ikut latihan futsal, tapi ternyata jadi tahu juga tentang peran PNM di Indonesia, keren banget ternyata. Jadi makin kebuka pikirannya, dan semoga suatu saat bisa punya kesempatan untuk kerja di PNM juga," ucap salah satu peserta.