PNM Perkuat Kemandirian Pengemudi Ojol Disabilitas Lewat Sosialisasi Literasi Keuangan & Safety Riding

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (Persero) memperluas jangkauan pemberdayaan kepada pengemudi ojek online penyandang disabilitas melalui kegiatan Literasi Keuangan dan Safety Riding.

Kegiatan yang diselenggarakan di AHM Training Center, Bekasi ini diselenggarakan oleh PNM melalui PNM Cabang Bekasi bersama para mitra, yaitu PT Astra Honda Motor (AHM), PT Jasa Raharja (Persero) dan Ruang Amal Indonesia, pada Selasa (3/11) lalu.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Jasa Manajemen PNM Merphino Soelaksmono, Safety Riding Manager PT AHM Daniel Aria, Kepala Biro TJSL & ESG PT Jasa Raharja (Persero) R.A Wulandari Esti Rizkiwati, dan CEO Ruang Amal Indonesia Slamet Tuharie.

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Bagi pengemudi ojek online, keselamatan menjadi modal utama untuk terus mencari nafkah, sedangkan pendapatan yang berubah-ubah menuntut pengelolaan keuangan yang baik.

Oleh karena itu, teruntuk pengemudi ojol penyandang disabilitas, kedua hal ini membutuhkan pendekatan khusus.

Untuk menjawab tantangan tersebut, 50 peserta merupakan pengemudi ojol tunarungu dibekali literasi keuangan oleh PNM agar dapat mengatur pendapatan, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta membangun kebiasaan menabung.

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Selain itu, para peserta juga mendapatkan pemaparan terkait perlindungan berkendara dan pengetahuan dasar Safety Riding.

Salah satu peserta kegiatan, Dewi mengaku sangat senang mengikuti kegiatan ini karena mendapat tambahan ilmu dan pemahaman, terutama terkait dengan pengelolaan keuangan dan keselamatan berkendara.