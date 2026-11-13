PNM Perluas Akses Pembiayaan 8% bagi Nasabah Mekaar

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (Persero) terus memperluas akses pembiayaan yang lebih terjangkau bagi perempuan prasejahtera.

PNM telah memulai implementasi pembiayaan Mekaar 8% melalui piloting di 10 titik Unit Mekaar yang tersebar di pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Bali.

Pada tahap awal, PNM menjalankan piloting Mekaar 8% sejak 3 September 2026 dengan menggunakan anggaran internal perusahaan.

Baca Juga: PNM Konsisten Bina Pengrajin Wayang di Yogyakarta Lewat Klasterisasi

Langkah ini dilakukan untuk menguji respons masyarakat terhadap skema pembiayaan yang lebih terjangkau sekaligus menjadi ruang pembelajaran bagi PNM dalam mempersiapkan perluasan program.

Melalui pelaksanaan awal tersebut, PNM dapat mengidentifikasi kebutuhan operasional dan memastikan kesiapan layanan sebelum program diterapkan dalam skala yang lebih luas.

Pengembangan inisiatif tersebut kemudian mendapat dukungan melalui kolaborasi PNM dengan Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian UMKM dalam program KPPS.

Berbeda dengan piloting Mekaar 8% yang sepenuhnya menggunakan anggaran PNM, KPPS memanfaatkan kredit program dari pemerintah yang disalurkan kepada nasabah PNM Mekaar sesuai ketentuan program.

Kolaborasi ini membuka ruang bagi perluasan akses pembiayaan dengan dukungan kebijakan dan anggaran pemerintah.