PNM Perluas Akses Pendidikan Melalui Beasiswa hingga Ruang Pintar di Pelosok Negeri

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berkomitmen dalam memperluas akses pendidikan, khususnya bagi keluarga prasejahtera.

Hingga Mei 2026, PNM telah menyalurkan beasiswa pendidikan kepada lebih dari 4.058 anak nasabah, mulai dari jenjang SD hingga perguruan tinggi, sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Tidak hanya itu, PNM juga menghadirkan program Ruang Pintar sebagai sarana belajar alternatif bagi anak-anak nasabah dan masyarakat sekitar.

Program ini menyasar anak usia sekolah dasar hingga menengah, dengan pendekatan pembelajaran yang interaktif dan inklusif. Hingga saat ini, sebanyak 160 Ruang Pintar telah hadir di berbagai wilayah Indonesia, menjangkau 6.017 peserta didik.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan PNM dalam mendukung peningkatan literasi dan kualitas pendidikan.

Pada momentum Hari Pendidikan Nasional 2026 yang mengusung tema “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” menjadi pengingat bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk menghadirkan pendidikan yang merata.

Sekretaris Perusahaan PNM, Dodot Patria Ary menyampaikan akses terhadap pendidikan yang layak merupakan hak setiap anak, termasuk anak-anak dari keluarga prasejahtera yang menjadi bagian dari ekosistem PNM.

“Kami percaya pendidikan adalah jalan penting untuk membuka peluang dan masa depan yang lebih baik. Kami ingin memastikan bahwa anak-anak nasabah tidak hanya tumbuh dalam lingkungan yang berdaya secara ekonomi, tetapi juga memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas,” ujar Dodot.