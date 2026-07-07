PNM Raih Apresiasi Mitra Pendukung Ekosistem Ekonomi Syariah 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (Persero) meraih penghargaan kategori Outstanding Collaborator in Sharia Microfinance and Economic Independence for Underserved Communities di ajang Apresiasi Mitra Pendukung Ekosistem Ekonomi Syariah 2026.

Apresiasi ini diberikan atas kinerja PNM sebagai mesin penggerak utama inklusi keuangan syariah di segmen akar rumput, khususnya bagi para pengusaha ultra mikro dan komunitas yang selama ini minim akses layanan perbankan formal.

Porsi pembiayaan berbasis syariah di PNM kini mencapai sekitar 73 persen dari total pembiayaan yang disalurkan perusahaan, menjadikannya salah satu lembaga yang membantu memperluas jangkauan keuangan syariah ke lapisan masyarakat dari kelompok subsisten.

Melalui pendekatan ini, PNM turut menjadi jembatan pembuka rekening bank bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses perbankan, sekaligus memutus rantai ketergantungan warga desa terhadap pinjaman online ilegal maupun praktik rentenir konvensional yang kerap membebani ekonomi keluarga kecil.

Direktur Utama PNM, Kindaris mengatakan penghargaan ini menjadi cerminan dari perjalanan panjang perusahaan mendampingi pengusaha ultra mikro di berbagai pelosok negeri.

"Ekonomi syariah bukan sekadar produk pembiayaan, melainkan cara pandang untuk memastikan setiap pengusaha kecil tumbuh tanpa terjerat riba maupun jerat pinjaman illegal dan PNM membuktikan dengan 73% penyaluran berbasis syariah," ujar Kindaris.

Penghargaan ini diharapkan semakin memacu PNM untuk memperkuat kolaborasi dengan perbankan syariah nasional dan memperluas cakupan pemberdayaan ekonomi berbasis syariah ke lebih banyak komunitas akar rumput di seluruh Indonesia.

Ke depan, PNM menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis dalam mendorong inklusi keuangan syariah sebagai fondasi kemandirian ekonomi masyarakat akar rumput, sejalan dengan semangat Anugerah Adinata Syariah 2026 dalam memperkuat sinergi lintas lembaga untuk mengkampanyekan literasi serta inklusi keuangan syariah di Indonesia.(adv/jpnn)