PNM Raih Juara 1 Grand Genba Champion
jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (Persero) melalui inovasi bernama Diary AO meraih Juara 1 Grand Genba Champion dalam Subsidiaries Forum Q3 2026 tingkat BRI Group, yang digelar di Menara BRILian, Jakarta, Kamis (29/10).
Forum bertema Innovation, Productivity and Efficiency ini mengajak perusahaan anak BRI dapat menghadirkan inovasi yang lahir dari lapangan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis.
Aplikasi ini membantu para petugas di lapangan, yang merupakan lulusan dari SMA/K sederajat, untuk dapat mengelola aktivitas dan pekerjaan hariannya dalam satu tempat.
Account Officer (AO) menjadi ujung tombak PNM dalam menyampaikan manfaat kepada perempuan prasjehatera yang menggerakkan usaha ultra mikro.
Ketika AO dapat bekerja lebih terarah, jangkauan pendampingan kepada nasabah pun dapat diperluas.
Direktur Utama PNM Kindaris mengatakan capaian tersebut menjadi apresiasi atas inovasi yang lahir dari kebutuhan di lapangan.
Baginya, efek ganda yang diciptakan dari Diary AO menjadi cara PNM untuk memperluas manfaat kepada keluarga prasejahtera.
“Ketika kami membantu AO bekerja lebih terarah, sesungguhnya kami sedang memperluas manfaat bagi lebih banyak keluarga. Diary AO lahir dari kebutuhan nyata di lapangan, dan kami percaya inovasi terbaik adalah yang membuat teman-teman di lapangan dapat melayani dengan lebih baik. Penghargaan ini mendorong kami untuk terus menghadirkan inovasi yang dampaknya dirasakan hingga ke nasabah,” ujar Kindaris.
Account Officer (AO) menjadi ujung tombak PNM dalam menyampaikan manfaat kepada perempuan prasjehatera yang menggerakkan usaha ultra mikro.
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