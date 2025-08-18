PNM Salurkan Enam Ambulans Gratis untuk Masyarakat Prasejahtera

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menyalurkan enam unit Ambulans Madani Gratis (AMBUMANIS) di enam wilayah Indonesia.

Bantuan ini merupakan bagian dari komitmen PNM dalam menghadirkan akses kesehatan yang lebih merata, khususnya bagi masyarakat prasejahtera.

Ambulans tersebut disalurkan di Garut, Mataram, Makassar, Aceh, Banyuwangi, dan Serang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, masih ada 23,85 juta penduduk Indonesia yang masuk kategori prasejahtera dan menghadapi keterbatasan akses layanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil.

Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi menjelaskan bahwa program ini merupakan wujud kepedulian PNM melalui zakat, infak, sedekah, dan dana kebajikan yang dikelola perusahaan.

“Secara simbolik pagi ini insyaallah kami serahkan sebagian dari zakat, infak dan sedekah keluarga besar PNM serta sebagian dari dana kebajikan yang kami kelola dari pembiayaan syariah,” ujarnya.

Arief menambahkan, outstanding pembiayaan PNM saat ini mencapai Rp 52 triliun, dengan 74 persen di antaranya berbasis syariah.

“Mohon doa dan dukungan insyaallah niat dan aktivitas yang ditujukan untuk kemaslahatan dan menebar rahmatan lil alamin, diridai dan dipermudah oleh Allah SWT,” katanya.

Ketua BAZNAS RI, Noor Achmad, mengapresiasi kontribusi PNM dalam mendukung layanan kesehatan masyarakat.