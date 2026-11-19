jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memperluas implementasi Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) dengan suku bunga pembiayaan 8 persen flat per tahun bagi perempuan prasejahtera.

Kebijakan tersebut sebelumnya diuji coba melalui piloting di Kantor Unit Mekaar Menteng, Jakarta, sebelum diterapkan secara meluas di seluruh Indonesia.

Program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia pada 13 Mei 2026. Kebijakan tersebut kemudian ditetapkan melalui keputusan internal perusahaan pada 2 September 2026 sebagai bagian dari upaya memperluas akses pembiayaan yang lebih terjangkau bagi pelaku usaha ultra mikro.

Sebelum memperluas penerapan program, PNM terlebih dahulu menguji kesiapan sistem, operasional, dan sumber daya manusia dalam kondisi kerja aktual.

Pengujian juga mencakup integrasi sistem dengan pihak ketiga melalui mekanisme host to host untuk memastikan proses pembiayaan berjalan optimal.

Kantor Unit Mekaar Menteng dipilih sebagai lokasi awal uji coba karena letaknya relatif dekat dengan Kantor Pusat PNM, yakni sekitar lima kilometer.

Kondisi tersebut memudahkan perusahaan melakukan pengawasan dan evaluasi secara intensif, termasuk memantau perkembangan program secara langsung serta menangani kendala operasional.

Kebijakan penurunan suku bunga pembiayaan tersebut juga mendapat perhatian dari kalangan pengamat ekonomi. Head of Center for Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M. Rizal Taufikurahman, menilai bunga pembiayaan yang lebih rendah dapat menjadi kebijakan ekspansif untuk memperkuat sektor usaha ultra mikro.