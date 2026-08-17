PNM Wujudkan Semangat Kemerdekaan lewat Pemberdayaan Ultra Mikro

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mendorong pemberdayaan perempuan pengusaha ultra mikro sebagai bagian dari upaya mengisi kemerdekaan dengan memperluas kesempatan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Wakil Direktur Utama PNM Sunar Basuki mengatakan, semangat tersebut sejalan dengan tema HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur".

Menurutnya, kemerdekaan perlu diwujudkan melalui kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk tumbuh dan berkembang.

"Kemerdekaan bukan hanya tentang seberapa jauh Indonesia tumbuh, tetapi tentang seberapa banyak rakyat yang ikut tumbuh bersama Indonesia," ujar Sunar, dalam keteerangannya, Senin (17/8).

Menurut Sunar, perjuangan para pengusaha ultra mikro kerap diwujudkan melalui usaha sederhana seperti warung, makanan, perdagangan kebutuhan sehari-hari, hingga usaha rumahan. Meski berskala kecil, usaha tersebut berperan dalam menopang perekonomian keluarga.

Pendapatan dari usaha ultra mikro digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga hingga membiayai pendidikan anak.

Karena itu, PNM menilai pemberdayaan menjadi bagian penting dalam pendampingan terhadap nasabah, khususnya perempuan prasejahtera.

"Banyak ibu yang mungkin tidak berbicara tentang ekonomi nasional. Tetapi dari usaha kecil yang mereka jalankan, ekonomi Indonesia sebenarnya bergerak. Dari tangan mereka, anak-anak bisa sekolah dan kebutuhan keluarga terpenuhi," katanya.