PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu WFA Hingga Akhir 2026, Sebegini Gambaran Penghematannya

jpnn.com - BENGKULU TENGAH – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah mempertahankan sistem kerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) hingga akhir 2026 bagi ASN PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu di lingkup pemda setempat.

Bupati Bengkulu Tengah Rachmat Riyanto memastikan pelayanan kesehatan maupun kependudukan tetap berjalan dengan maksimal meskipun pemerintah kabupaten menerapkan sistem WFA bagi ASN.

Dia juga memastikan pekerjaan administrasi dan fungsi pelayanan Masyarakat tetap berlangsung sesuai tanggung jawab para pegawai.

"Saya ingin memastikan kawan-kawan di sini tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Para pegawai telah diberikan mandat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, baik di lingkungan kantor dinas maupun di lapangan, termasuk di puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Yang terpenting, pelayanan kepada masyarakat harus terus berjalan," kata dia di Kabupaten Bengkulu Tengah, Sabtu (31/10).

Ia mengatakan Pemkab Bengkulu Tengah tetap berkomitmen menjaga pelayanan kesehatan tetap berjalan, dengan kesiapan jajaran dinas.

"Tempat pelaksanaan pekerjaan dapat menyesuaikan tugas, tetapi tanggung jawab pelayanan harus tetap dijalankan. Pegawai yang berada di kantor maupun di lapangan memiliki mandat untuk memastikan pekerjaan kedinasan berlangsung," ujar Rachmat.

Dikatakan, pemberlakuan sistem kerja WFA bagi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga akhir 2026 dilakukan berdasarkan hasil rapat dan evaluasi penghematan anggaran karena memberikan dampak bagi penghematan anggaran.

"Penurunan penggunaan anggaran rutin kita (Pemkab Bengkulu Tengah) sangat signifikan sekali, terutama untuk anggaran listrik, penghematan sangat terasa sekali," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bengkulu Tengah Tomi Marisi.