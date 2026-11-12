Pochettino Merapat ke MU, Timnas AS Bidik Pep Guardiola

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Timnas Amerika Serikat Mauricio Pochettino dikabarkan makin dekat untuk menangani Manchester United (MU).

Federasi Sepak Bola Amerika Serikat (U.S. Soccer) dikabarkan langsung membidik Pep Guardiola sebagai target utama menggantikan Mauricio Pochettino.

Menurut laporan The Athletic pada Kamis, nama Guardiola sudah dibahas secara internal oleh U.S. Soccer. Federasi tersebut ingin membujuk mantan pelatih Manchester City itu mencoba tantangan baru di level internasional.

Masa depan Pochettino bersama Timnas AS sebenarnya sempat terlihat jelas. Pelatih asal Argentina itu baru saja membawa timnya mencapai babak 16 besar Piala Dunia 2026, sebelum menandatangani perpanjangan kontrak berdurasi empat tahun pada Agustus lalu. Dia diproyeksikan memimpin Timnas AS hingga Piala Dunia 2030.

Namun, rencana tersebut terancam berubah setelah MU mendekatinya untuk menggantikan Michael Carrick. Setan Merah dikabarkan tengah merampungkan kontrak Pochettino setelah hanya meraih tiga kemenangan di seluruh kompetisi musim ini.

Ini bukan kali pertama U.S. Soccer mengincar Guardiola. Federasi tersebut sebelumnya juga tertarik merekrutnya setelah Piala Dunia 2022. Namun, Guardiola saat itu masih fokus bersama Manchester City.

Selama 10 musim menangani City sejak 2016, Guardiola mempersembahkan enam gelar Liga Inggris, satu Liga Champions, tiga Piala FA, dan lima Carabao Cup. Dia meninggalkan Etihad Stadium pada akhir musim 2025/2026.

U.S. Soccer juga sempat kembali mendekati Guardiola setelah Copa America 2024 untuk menggantikan Gregg Berhalter. Namun, federasi akhirnya memilih Pochettino meski mantan pelatih Liverpool Juergen Klopp juga masuk dalam pertimbangan.