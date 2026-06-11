POCO F8 Ultra Kembali Tersedia, Ini Daftar Keunggulannya

jpnn.com, JAKARTA - Pihak POCO Indonesia menyampaikan kabar baik bagi para POCO Fans dan mobile gamers.

Setelah mencatat antusiasme tinggi dan terjual habis pada periode penjualan sebelumnya, POCO F8 Ultra kini kembali tersedia melalui seluruh kanal penjualan resmi POCO Indonesia.

"Antusiasme luar biasa pada periode penjualan sebelumnya menunjukkan tingginya minat konsumen terhadap performa flagship yang ditawarkan POCO F8 Ultra. Kami senang dapat kembali menghadirkan perangkat ini bagi para pengguna yang belum sempat mendapatkannya. Kini saatnya merasakan langsung pengalaman ‘Ultra Power Ascended’ yang menjadi identitas POCO F8 Ultra," ungkap Novita Krisutami, PR Manager POCO Indonesia dalam keterangan resmi.

POCO F8 Ultra menjelma jadi mobile gaming console versi praktis yang pas di kantong.

Lewat semangat Ultra Power Ascended, POCO F8 Ultra memberi gaming experience yang sama serunya dengan konsol konvensional. Dengan POCO F8 Ultraz jalannya permainan bakal berada di level yang berbeda.

Unit tersebut menyajikan the true flagship experience yang sesungguhnya, bukan cuma sekadar lancar, tetapi rata kanan tanpa kompromi. Racikan maut Chipset Snapdragon® 8 Elite Gen 5 dengan chip grafis dedicated VisionBoost D8 membuat mahakarya ini sanggupnmenembus skor AnTuTu fantastis di atas 3,9 juta.

Didukung penuh oleh WildBoost Optimization, mau efek skill se-ramai dan se-intens apa pun di layar, frame rate dijamin tetap anteng di titik tertinggi dengan transisi yang super mulus.

Kekuatan utama dari sebuah ultimate flagship bukan cuma di mesin, tapi bagaimana mampu memberikan impresi visual dan audio yang imersif kelas premium. Hal inilah yang dihadirkan POCO F8 Ultra langsung ke dalam genggaman.