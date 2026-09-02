Poco F9 Ultra Meluncur Secara Global, Bawa Baterai Jumbo, Harga Mulai Rp 14 Juta
jpnn.com - Poco menambah satu jajaran ponsel barunya dengan meluncukan F9 Ultra secara global pada Selasa (9/2).
Ponsel tersebut hadir dengan membawa spesifikasi yang bisa bersaing di ponsel flagship itu.
Salah satunya yang diandalkan adalah bagian layar mulus dengan refresh rate 185 Hz dan baterai besar 8050 mAh.
Ponsel itu dilengkapi layar AMOLED berukuran 6,9 inci yang ditelah dilengkapi dengan Dolby Vision, HDR10+, serta kecerahan puncak 10.000 nits.
Poco F9 Ultra hadir dengan kamera utama 200 MP dengan OIS, kamera telefoto periskop 50 MP, serta kamera ultra-wide 50MP.
Lensa telefotonya menawarkan zoom optik 5x dan memiliki panjang fokus setara 120 milimeter.
Lensa itu dapat dimanfaatkan untuk fotografi jarak dekat sekitar 30 centimeter.
Spesifikasi penting lainnya dari ponsel ini ialah baterai besar 8050 mAh. Baterai itu didukung pengisian daya cepat menggunakan kabel 100W dan pengisian nirkabel 50W.
Baterai tersebut dapat diisi secara penuh hanya dalam 50 menit menggunakan kabel, sedangkan untuk pengisian daya nirkabel-nya dalam waktu 37 menit bateri bisa terisi hingga 50 persen.
Poco menambah satu jajaran ponsel barunya dengan meluncukan F9 Ultra secara global pada Selasa (9/2).
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