Podcast Hunt 2025 Kembali Digelar, Arief Brata Hingga Angga Nggok Bakal Jadi Juri

jpnn.com, JAKARTA - Sebuah ajang pencarian bakat untuk para podcaster yang digelar oleh Podcast Ancur dengan dukungan penuh dari Spotify, Podcast Hunt 2025 kembali hadir.

Ini merupakan kali kedua ajang pencarian bakat tersebut digelar. Salah satu personel Podcast Ancur, Diaz Danar mengungkapkan dukungan Spotify menjadi kunci keberlangsungan acara itu.

"Kami akan mulai journey Podcast Hunt kedua, tahun lalu 392 podcast di seluruh Indonesia dengan berbagai babak sampai 5 besar. Tahun lalu sukses dan alhamdulillah tahun ini bisa ada lagi dengan dukungan dari Spotify," ujar Diaz Danar di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (19/9).

Sementara itu, Perwakilan Spotify, Carl, mengaku bangga bisa kembali mendukung ajang ini.

"Kami senang banget sama Podcast Hunt tahun lalu. Demand podcast sangat besar, luar biasa, dan kami nggak expect sebesar itu. Tahun lalu ‘Biar Gak Nyesel’ jadi juara dengan konten bagus. Sekarang 70 persen lebih banyak video podcast dihasilkan kreator Indonesia," ucap Carl.

Pada Podcast Hunt sebelumnya, ada 392 podcast peserta yang ikut berkompetisi.

Salah satu personel Podcast Ancur, Patra Gumala mengungkapkan bahwa kesan pertama merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan para peserta.

"Juri harus dapat first impression yang oke dulu. Dari nama podcast, judul, tampilan, bahkan 30 detik sampai 1 menit pertama itu penting banget buat meng-impress juri," kata Patra Gumala.