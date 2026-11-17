jpnn.com - Dua unit mobil penyok setelah tertimpa pohon tumbang di Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, pada Selasa (17/11/2026) sore.

Insiden tersebut terjadi saat hujan deras disertai angin kencang mengguyur wilayah Kota Bandung.

Pantauan JPNN di lokasi, pagi Angsana setinggi 20 meter itu tengah dievakuasi petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmatan).

Batang pohon berukuran jumbo itu menutupi hampir separuh Jalan Pelajar Pejuang. Insiden ini juga menyebabkan kemacetan yang cukup panjang, karena pohon yang menutupi akses jalan.

Sementara dua mobil yang tertimpa itu adalah Jazz putih dan sedan Mercy.

(Kendaraan Jazz putih milik Edy tampak ringsek setelah tertimpa pohon tumbang di Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com)

Pemilik mobil Jazz, Edy (48) mengatakan saat kejadian dia tengah berkendara menuju arah Bandung Timur, tepatnya ke Summarecon untuk menjemput anaknya.

Namun nahas, saat melintas tiba-tiba sebuah pohon menimpa bagian belakang kendaraannya. Akibatnya, kaca belakang mobilnya pecah.