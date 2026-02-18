menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » Pohon Tua Ambruk, Anak Pegawai Dinas Perdagangan Nyaris jadi Korban

Pohon Tua Ambruk, Anak Pegawai Dinas Perdagangan Nyaris jadi Korban

Pohon Tua Ambruk, Anak Pegawai Dinas Perdagangan Nyaris jadi Korban
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pohon tua yang tumbang di sekitar Kantor Camat IT I Palembang, Rabu (18/2). Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Suasana tenang di halaman Kantor Camat Ilir Timur (IT) I di Jalan Mayor Santoso Palembang mendadak mencekam, pada Rabu (18/2) sekitar pukul 09.50 WIB.

Sebuah pohon tua berukuran besar tumbang secara tiba-tiba dan menghimpit tiga unit mobil yang sedang terparkir di bawahnya.

Insiden tersebut menyisakan trauma mendalam bagi Desi seorang pegawai Dinas Perdagangan Kota Palembang.

Baca Juga:

Saat kejadian, Desi tengah sibuk memantau pelaksanaan pasar murah di sekitar lokasi. Jantungnya seakan berhenti berdetak ketika melihat pohon besar di dekat mobilnya ambruk.

Sedangkan sang anak masih berada di dalam kendaraan.

"Saya mikirin anak saya begitu melihat pohon ambruk. Saya langsung lari, alhamdulillah anak saya tidak apa-apa," ungkap Desi dengan nada bergetar.

Baca Juga:

Kanit Intel Polsek Ilir Timur I Palembang Ipda Aditia menerangkan ada tiga minibus yang menjadi keganasan pohon tua tersebut.

"Toyota Calya hitam BG 1848 OJ, Toyota Rush Hitam BG 1383 AAA dan Toyota Fortuner Silver BG 1401 ZC," terang Aditia.

Pohon tua di sekitar Kantor Camat IT I Palembang ambruk, akibatnya tiga mobil yang terparkir di bawah pohon ringsek, satu anak hampir jadi korban.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI