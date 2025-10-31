Pohon Tumbang Makan Korban, Pemprov DKI Lakukan Pemangkasan

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bakal memangkas pohon-pohon besar dan tua di ibu kota selama musim hujan.

Hal itu merespons adanya sejumlah pohon tumbang saat hujan deras beberapa waktu terakhir yang mengakibatkan tewasnya dua warga.

“Pemprov DKI Jakarta juga akan melakukan langkah extraordinary untuk penopingan pohon setiap hari di seluruh wilayah Jakarta selama musim hujan dan musim banjir, musim hujan ini,” ucap Pramono di Balai Kota DKI, pada Jumat (31/10).

Pemangkasan pohon itu bakal dikerjakan pukul 10.00 sampai dengan jam 14.00 WIB setiap hari, agar tidak mengganggu traffic lalu lintas yang ada di Jakarta.

“Pohon yang kondisinya sudah tidak sehat akan dipangkas,” kata dia.

Pramono juga menginstruksikan Kepala Dinas Pertamanan untuk memangkas pohon-pohon sesuai permintaan warga.

Politikus Senior PDI Perjuangan itu mengeklaim bahwa sebenarnya Pemprov DKI Jakarta telah rutin melakukan penopingan dan penebangan pohon hingga akhir Oktober 2025.

Tercatat 5.722 pohon yang sudah dicek kesehatannya dan 62.161 pohon telah dipangkas untuk mencegah pohon tumbang.