Poin 98,6 dari KIP Bikin Golkar Makin Semangat Menerapkan Transparansi

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar Muhammad Sarmuji menyebutkan partainya sebagai lembaga publik berkomitmen menerapkan transparansi dalam setiap aktivitas.

Hal tersebut disampaikan Sarmuji saat menerima visitasi Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Samrotunnajah Ismail di DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (27/11).

Adapun, Golkar menjadi satu di antara lembaga publik dengan nilai tertinggi terkait dengan keterbukaan informasi, yakni sebesar 98,6.

Awalnya, Sarmuji menyampaikan terima kasih KIP telah melakukan visitasi ke kantor partainya pada Kamis ini.

"Tentu saya mengucapkan terima kasih ke KIP yang sudah melakukan visitasi ke Partai Golkar, karena tidak semua partai divisitasi, hanya tiga partai yang divisitasi dan hanya 21 lembaga publik yang divisitasi oleh KIP,” ujar dia di kantor partainya, Kamis.

Legislator DPR RI itu mengatakan nilai Golkar dari KIP yang baik terkait keterbukaan informasi akan menjadi penyemangat partai menerapkan transparansi.

“Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kami, nanti kami juga minta didampingi secara continue ke depan, supaya Golkar makin bisa menyajikan informasi publik kepada masyarakat,” ujar dia.

Sarmuji mengatakan Golkar sebenarnya sudah menyediakan seluruh informasi yang dibutuhkan masyarakat terkait partai.