Pojok Literasi Kak Rara Hadirkan Keceriaan Agustusan bagi Anak-anak Sepatan hingga Teluknaga

Pojok Literasi Kak Rara Hadirkan Keceriaan Agustusan bagi Anak-anak Sepatan hingga Teluknaga


Pojok Literasi Kak Rara hadirkan keceriaan Agustusan bagi anak-anak Sepatan hingga Teluknaga. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, TANGERANG - Pojok Literasi Kak Rara yang digagas Agung Sedayu Group (ASG) masuk ke lima desa di Kabupaten Tangerang, Banten, selama sepekan pada Agustus ini dalam rangka perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Upaya mendorong minat baca sebagai program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) melalui Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) itu mendatangi anak-anak di desa-desa di Kecamatan Sepatan, Pakuhaji, hingga Teluknaga di Kabupaten Tangerang dalam rangka menghadirkan keceriaan Bulan Kemerdekaan.

Kak Rara merupakan ikon Pojok Literasi. Kehadirannya selama hampir seminggu berbagai desa di Kabupaten Tangerang selalu diiringi keceriaan dan riuh tepuk anak-anak yang menyambutnya dengan penuh sukacita.

Pojok Literasi Kak Rara hadir dengan beragam lomba khas agustusan, seperti ‘sedotan ajaib’ dan ‘spons go!’ yang menjadi favorit anak-anak.

“Senang banget ikut sedotan ajaib, susah tetapi seru,” ucap Putri, siswi kelas 3 asal Sepatan Timur, lalu tertawa lepas.

Umi Iyut, guru yang mendampingi anak-anak tersebut, ikut merasa bangga.

Menurut dia, anak-anak didiknya menantikan kehadiran Pojok Literasi Kak Rara sejak jauh-jauh hari.

“Ketika hari itu tiba, ternyata begitu meriah, lebih dari yang kami bayangkan. Semoga mereka makin semangat belajar, makin kompak, dan bisa bersaing sehat,” tutur.

Agustusan, Pojok Literasi Kak Rara menghadirkan keceriaan Bulan Kemerdekaan untuk anak-anak Sepatan hingga Teluknaga.

