Pojok Literasi Kolaborasi PIK2-Tzu Chi di Muara, Tempat Anak-Anak Belajar Lewat Buku & Tawa

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Program Pojok Literasi terus berupaya mendorong minat baca di kalangan anak-anak.

Pada Kamis lalu (9/10), kegiatan hasil prakarsa Agung Sedayu Group (ASG) itu menyambangi anak-anak di Desa Muara, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang.

Kini, desa di wilayah pantura Kabupaten Tangerang, Banten, itu punya denyut baru.

Di tengah hiruk-pikuk kehidupan pesisir, suara tawa anak-anak kerap terdengar dari sebuah bangunan sederhana yang menjadi rumah bagi Pojok Literasi hasil kolaborasi program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsinility (CSR) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) bersama Yayasan Buddha Tzu Chi.

Pojok kecil itu bukan sekadar ruang baca. Di dalamnya terdapat buku-buku yang berjejer rapi berdampingan dengan warna-warni spidol, kertas gambar, dan papan tulis kecil yang setiap hari dipenuhi coretan mimpi anak-anak.

Anak-anak Desa Muara pun mendatangi Pojok Literasi dengan wajah ceria. Sebagian di antara mereka datang tanpa alas kaki, tetapi membawa rasa ingin tahu yang besar.

“Kalau di sini rasanya seru, enggak ngantuk kayak di rumah. Banyak teman juga,” tutur Rania, siswi kelas 3 SD yang pipinya merah karena malu saat diwawancarai.

Kata-kata sederhana itu menjadi gambaran tulus tentang makna belajar di Pojok Literasi yang bukan sekadar mengenal huruf dan angka, melainkan juga menemukan kegembiraan dalam prosesnya.