menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Pendidikan » Pojok Literasi Kolaborasi PIK2-Tzu Chi di Muara, Tempat Anak-Anak Belajar Lewat Buku & Tawa

Pojok Literasi Kolaborasi PIK2-Tzu Chi di Muara, Tempat Anak-Anak Belajar Lewat Buku & Tawa

Pojok Literasi Kolaborasi PIK2-Tzu Chi di Muara, Tempat Anak-Anak Belajar Lewat Buku & Tawa
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pegawai Agung Sedayu Group (ASG) yang menjadi sukarelawan Pojok Literasi tengah mendongeng di depan anak-anak Desa Muara, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten. Foto: PIK2

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Program Pojok Literasi terus berupaya mendorong minat baca di kalangan anak-anak.

Pada Kamis lalu (9/10), kegiatan hasil prakarsa Agung Sedayu Group (ASG) itu menyambangi anak-anak di Desa Muara, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang.

Kini, desa di wilayah pantura Kabupaten Tangerang, Banten, itu punya denyut baru.

Baca Juga:

Di tengah hiruk-pikuk kehidupan pesisir, suara tawa anak-anak kerap terdengar dari sebuah bangunan sederhana yang menjadi rumah bagi Pojok Literasi hasil kolaborasi program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsinility (CSR) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) bersama Yayasan Buddha Tzu Chi.

Pojok kecil itu bukan sekadar ruang baca. Di dalamnya terdapat buku-buku yang berjejer rapi berdampingan dengan warna-warni spidol, kertas gambar, dan papan tulis kecil yang setiap hari dipenuhi coretan mimpi anak-anak.

Anak-anak Desa Muara pun mendatangi Pojok Literasi dengan wajah ceria. Sebagian di antara mereka datang tanpa alas kaki, tetapi membawa rasa ingin tahu yang besar.

Baca Juga:

“Kalau di sini rasanya seru, enggak ngantuk kayak di rumah. Banyak teman juga,” tutur Rania, siswi kelas 3 SD yang pipinya merah karena malu saat diwawancarai.

Kata-kata sederhana itu menjadi gambaran tulus tentang makna belajar di Pojok Literasi yang bukan sekadar mengenal huruf dan angka, melainkan juga menemukan kegembiraan dalam prosesnya.

Pojok Literasi hasil kolaborasi PIK2 dan -Tzu Chi di Muara menjadi tempat anak-anak belajar lewat buku dab tawa.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI