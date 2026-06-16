Pokemon Game Kartu Koleksi Booster Pack '30th CELEBRATION' Dijual 16 September 2026
jpnn.com, JAKARTA - The Pokemon Company akan melakukan penjualan serentak di seluruh dunia (selain beberapa region) Booster Pack “30th CELEBRATION” dari seri Pokemon Game Kartu Koleksi Evolusi Mega pada tanggal 16 September 2026 (Rabu).
Kartu pada produk ini semuanya merupakan kartu hologram, produk spesial untuk memperingati 30 tahun Pokémon Game Kartu Koleksi.
Ke depannya, tidak berarti semua produk akan dijual serentak di seluruh dunia. Berdasarkan kondisi logistic dan perbedaan waktu antar negara dan region, dapat terjadi perbedaan waktu penjualan.
Kartu yang menggambarkan visual memukau dan membangkitkan harapan akan masa depan, FUR (Futuristic Rare) hadir.
Memperingati ulang tahun ke-30, 30 jenis kartu hologram dengan ilustrasi Pikachu hadir. Nikmati ilustrasi Pikachu yang digambarkan oleh 30 orang illustrator dengan kepribadian mereka masing-masing.
Di dalam Pokemon Game Kartu Koleksi Evolusi Mega Booster Pack “30th CELEBRATION”, pasti terdapat salah satu dari 30 jenis kartu Pikachu. 30 kartu yang melambangkan 30 tahun sejarah Pokemon Game Kartu Koleksi hadir dalam spesifikasi spesial.
Mulai dari Charizard yang muncul di seri Pokemon Card Game, Pikachu & Zekrom GX yang muncul di seri Pokemon Game Kartu Koleksi Matahari & Bulan dan sebagainya, hadir 30 jenis kartu dengan spesifikasi spesial. (rhs/jpnn)
The Pokemon Company akan melakukan penjualan Booster Pack 30th CELEBRATION dari seri Pokemon Game Kartu Koleksi Evolusi Mega.
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti
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