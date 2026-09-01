Pokemon Rayakan 30 Tahun, Umumkan Kejuaraan Dunia 2027 di Singapura dan Film Baru
jpnn.com, JAKARTA - Perayaan 30 tahun Pokemon ditutup meriah di Pokemon World Championships 2026 dan PokémonXP pertama di San Francisco, Minggu (31/8/2026).
The Pokémon Company International mengumumkan sederet kejutan besar untuk para Pelatih di seluruh dunia.
Pengumuman utama adalah lokasi Pokemon World Championships 2027 yang resmi akan digelar di Singapura.
Ajang ini akan berlangsung di Singapore EXPO dengan Championship Sunday di Singapore Indoor Stadium.
Di bidang hiburan, Pokémon juga mengumumkan 2 karya animasi baru. Film layar lebar "Pokémon: Wild Card" akan rilis pada 2027 yang bercerita tentang pemain game kartu Pokémon dan Mimikyu. Film ini diproduksi STORY inc bersama CloverWorks.
Tak kalah menarik, kolaborasi dengan Aardman, studio pembuat Shaun the Sheep, melahirkan serial animasi gerak henti "Pokémon Tales: The Misadventures of Sirfetch’d & Pichu".
Serial berlatar Daerah Galar ini akan tayang eksklusif di Disney+ 2027.
Untuk game, Pokémon Champions akan kedatangan Mega Evolusi Z pertama pada 9 September 2026.
Perayaan 30 tahun Pokémon ditutup meriah di Pokemon World Championships 2026 dan PokémonXP pertama di San Francisco, Minggu (31/8/2026).
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