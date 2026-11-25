jpnn.com, JAKARTA - Anggota Pokja III Tim Verifikasi MPR RI Anna Latuconsina memastikan verifikasi administrasi dua calon wakil presiden berjalan ketat agar tidak menyisakan celah hukum di kemudian hari.

Anna merupakan Anggota DPD RI dari Provinsi Maluku. Ia juga menjabat Bendahara Kelompok DPD RI di MPR RI.

Pokja III bertugas melakukan verifikasi administrasi calon wakil presiden. Pokja III mengemban dua tugas utama.

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Pertama, Pokja III mendatangi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk memverifikasi dokumen yang diserahkan keduacalon wakil presiden, yakni Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang maupun ideologi yang dilarang.

"Kami tadi mendatangi Polri. Alhamdulillah, diterima oleh Kapolri dan Wakapolri. Kami bersama Ketua Tim Verifikasi Habiburokhman," ujar Anna di Jakarta, Rabu (25/11/2026).

Anna mengatakan tim menanyakan secara detail kepada Kapolri setelah verifikasi selesai.

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"Kami melihat jangan sampai terjadi ada kesalahan administrasi yang kemudian hari mendapat celah hukumnya. Kami mendapatkan informasi secara faktual di lapangan," kata Anna.

Kedua, tim mendatangi RSPAD Gatot Soebroto pada Kamis (26/11/2026) untuk melihat pemeriksaan kesehatan kedua calon wakil presiden.