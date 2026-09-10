Pokja Wartawan Kota Serang Gelar Doa Bersama Buat 5 Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda

jpnn.com, SERANG - Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS) menggelar doa bersama untuk keselamatan rombongan jurnalis yang hilang di sekitar Perairan Selat Sunda saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau.

Doa bersama tersebut dipanjatkan puluhan wartawan dari berbagai media baik lokal maupun nasional yang digelar di Sekretariat PWKS, Kamis (10/9) malam.

Ketua PWKS Dharma Wijaya mengatakan doa bersama merupakan bentuk solidaritas agar rombongan jurnalis yang saat ini dalam pencarian diberikan keselamatan.

"Kami berdoa bersama pada malam Jumat agar delapan orang yang hilang kontak dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat," ucap Dharma kepada JPNN.com, Kamis (10/9).

Dharma menjelaskan doa yang dipanjatkan para insan pers tersebut ditunjukkan khusus bagi lima jurnalis beserta tiga orang kru kapal.

"Sebagai sesama jurnalis, tentunya berharap ada kabar baik terhadap kelima rekan kami yang saat ini masih dalam pencarian," kata dia.

"Mudah-mudahan mereka bisa segera kembali berkumpul dengan keluarga masing-masing," sambungnya.

Selepas dari itu, pihaknya mengajak kepada masyarakat untuk bersama-sama ikut mendoakan keselamatan rombongan jurnalis tersebut.