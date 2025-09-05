menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Pola Pikir Tepat Jadi Kunci Optimalisasi Pengelolaan Zakat

Pola Pikir Tepat Jadi Kunci Optimalisasi Pengelolaan Zakat

Pola Pikir Tepat Jadi Kunci Optimalisasi Pengelolaan Zakat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi membayar zakat. Foto: Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan BAZNAS RI Bidang Transformasi Digital Nasional, Prof. Nadratuzzaman Hosen, menekankan pentingnya membangun pola pikir yang tepat dalam pengelolaan zakat agar strategi dan kebijakan yang dijalankan dapat memberikan dampak optimal bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan dalam forum Management Upgrade bertema “Tujuh Gaya Berpikir” yang digelar Pusdiklat BAZNAS di Jakarta dan disiarkan melalui YouTube BAZNAS TV.

Kegiatan ini diikuti para amil BAZNAS provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.

Baca Juga:

“Cara atau pola berpikir itu penting karena memengaruhi perilaku, keputusan, serta strategi penghimpunan dan pendistribusian zakat,” kata Nadratuzzaman.

Dia menyebut tujuh pola berpikir relevan yang bisa dipraktikkan, yakni critical, analytical, abstract, creative, concrete, convergent, dan divergent thinking.

Menurutnya, berpikir kritis sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur’an perlu dibudayakan agar BAZNAS dapat memperbaiki strategi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.

Baca Juga:

Selain itu, berpikir analitis dan abstrak dibutuhkan untuk mengambil keputusan berbasis data sekaligus membaca tren zakat ke depan.

Dia juga menekankan pentingnya berpikir kreatif untuk melahirkan inovasi, berpikir konkret untuk capaian jangka pendek, serta berpikir konvergen dalam menentukan keputusan strategis.

Pimpinan BAZNAS RI tekankan pentingnya pola pikir tepat agar zakat berdampak optimal bagi masyarakat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI