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Pola Raya dan KJRI New York Buka Jalan Talenta Indonesia ke Pasar Global

Pola Raya dan KJRI New York Buka Jalan Talenta Indonesia ke Pasar Global
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KJRI New York dan Pola Raya Studio menjalin kolaborasi untuk memperkuat promosi ekonomi kreatif RI di AS. Foto: Pola Raya

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) New York bersama PT Pola Raya Studio menandatangani Letter of Intent (LOI) untuk memperkuat promosi arsitektur, kriya, desain, talenta, dan ekonomi kreatif Indonesia di Amerika Serikat.

Kerja sama tersebut menjadi langkah awal kolaborasi yang mencakup pameran, presentasi, forum bisnis, business matching, program arsitektur dan desain, maket, diorama, konten digital, serta pertukaran pengetahuan.

Kolaborasi ini diarahkan untuk memperluas akses pelaku kreatif dan perusahaan Indonesia ke pasar global.

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Direktur PT Pola Raya Studio Mohamad Amin Ahlun Nazar mengatakan, pihaknya juga menyiapkan rencana pembukaan kantor di New York dan menjajaki akuisisi perusahaan lokal di Amerika Serikat.

Langkah tersebut ditujukan untuk membangun kehadiran bisnis yang lebih permanen sekaligus memudahkan tindak lanjut kerja sama di pasar setempat.

Menurut Amin, keberadaan Pola Raya di New York tidak hanya untuk memperluas bisnis perusahaan, tetapi juga menjadi jembatan bagi arsitek, pengembang, perusahaan properti, dan pelaku usaha Indonesia yang ingin memperkenalkan proyek serta kemampuan mereka kepada mitra internasional.

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Konsul Jenderal RI di New York Winanto Adi mengatakan kolaborasi tersebut dapat menjadi ruang bagi talenta Indonesia untuk bertemu dengan jejaring internasional.

“Indonesia memiliki arsitek, perajin, desainer, dan perusahaan dengan kemampuan yang kuat. Yang dibutuhkan adalah ruang agar kemampuan tersebut dapat diperkenalkan dengan baik, dipahami, dan berkembang menjadi hubungan profesional serta bisnis yang nyata,” ujar Winanto, dalam keterangannya, Jumat (28/8).

KJRI New York dan Pola Raya Studio menjalin kolaborasi untuk memperkuat promosi ekonomi kreatif RI di AS.

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