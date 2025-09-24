Polandia Ketemu Italia di Semifinal Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025
jpnn.com - MANILA – Polandia mengalahkan Turkiye pada perempat final Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025 di Filipina.
Pada pertandingan di Pasay City, Rabu (24/9) malam WIB itu, Polska menang 3-0 (25-15, 25-22, 25-19).
“Polandia memainkan permainan yang baik, terutama servis mereka menyulitkan kami menyusun serangan,” ujar opposite Turki Adis Lagumdzija kepada awak VBTV, on court seusai pertandingan.
Lagumdzija menjadi pencetak angka paling banyak buat Turkiye, 12 poin.
“Kami mendapat banyak pelajaran dari Kejuaraan Dunia ini untuk kami bawa di VNL (2026),” imbuhnya.
Sementara itu, dari Polandia, Wilfredo Leon menjadi penyumbang angka terbanyak, 13 poin.
“Kami berusaha untuk terus menekan, kami menang 3-0, tetapi ini kemenangan yang sulit,” katanya.
Polandia pun lulus ke semifinal dan ketemu Italia.
