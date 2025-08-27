Polantas di Kampar Ajak Anak Sekolah Sayang Lingkungan Lewat Green Policing  

jpnn.com, KAMPAR - Kasatlantas Polres Kampar, AKP Wulan Afdhalia Ramdhani mengunjungi SMKN 1 Kuok pada Rabu 27 Agustus 2025 untuk mengikuti program “Green Policing” atau Polisi Hijau.

Dalam kunjungannya, Wulan ikut panen sayuran hidroponik bersama siswa Jurusan Pertanian dan melihat kolam ikan yang dibuat dengan cara aquaponik.

Rasa bahagia dan bangga tampak di wajah Wulan melihat hasil karya anak-anak sekolah yang bisa menanam sayur dan memelihara ikan dengan cara ramah lingkungan.

“Ibu berharap adik-adik semua mau mencintai lingkungan sejak kecil. Menanam pohon, menjaga tanaman, dan merawat alam itu penting supaya bumi kita tetap sehat,” kata AKP Wulan.

Wakil Kesiswaan SMKN 1 Kuok Asef Gunawan mengatakan pihak sekolah juga merasa senang dengan kedatangan polisi.

"Kami sangat berterima kasih kepada Polres Kampar yang telah hadir dan memberi dukungan. Kegiatan ini memotivasi siswa kami untuk lebih giat mengembangkan keterampilan sekaligus menumbuhkan kepedulian lingkungan,” ungkap Asef.

Menurut Asef, sinergi antara dunia pendidikan dan kepolisian ini diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas dan terampil, tetapi juga memiliki wawasan lingkungan yang luas dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Dengan begitu, Kampar akan menjadi daerah yang aman, nyaman, dan lestari.