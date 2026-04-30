Polantas Menyapa di Sukabumi, Irjen Agus Perkuat Kolaborasi dengan Ojol Jelang May Day

jpnn.com, SUKABUMI - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho turun langsung menyapa komunitas ojek online (ojol) dalam kegiatan “Polantas Menyapa” di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (30/4).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara Polri dan pengemudi ojol dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas.

Acara berlangsung di Kedai Kopi Naraca Social Space, Parungkuda. Dalam suasana santai namun penuh makna, Kakorlantas berdialog langsung dengan para perwakilan komunitas ojol.

Dalam arahannya, Kakorlantas menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam membangun budaya tertib lalu lintas. Pengemudi ojol dinilai memiliki peran strategis sebagai bagian dari mobilitas harian masyarakat, sekaligus mitra dalam menciptakan keamanan dan keselamatan di jalan.

“Keselamatan lalu lintas adalah tanggung jawab bersama. Kolaborasi dengan komunitas ojol menjadi kunci untuk membangun kesadaran dan kepatuhan di jalan,” ujarnya.

Kakorlantas juga menyampaikan bahwa kehadirannya di Sukabumi merupakan bagian dari koordinasi pengamanan Hari Buruh.

Dia memastikan distribusi dan pengawalan buruh dari Jawa Barat menuju Jakarta telah dipersiapkan dengan baik, termasuk pengaturan pergerakan bus di lapangan.

“Pengamanan dan pengawalan sudah disiapkan secara matang. Pergerakan bus menuju Jakarta akan diatur agar berjalan aman dan lancar,” katanya.