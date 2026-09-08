Polda Banten dan Basarnas Cari Rombongan Jurnalis Hilang di Selat Sunda

jpnn.com, PANDEGLANG - Polda Banten bersama Basarnas hingga kini masih terus melakukan pencarian terhadap rombongan jurnalis yang dilaporkan hilang kontak saat dalam perjalanan menuju kawasan Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea mengatakan, rombongan jurnalis berangkat dari Dermaga Pagedongan, Carita, pada Senin (7/9) sekitar pukul 14.00 WIB dengan menggunakan kapal speedboat untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Komunikasi terakhir dengan rombongan itu terjadi sekitar pukul 14.42 WIB, ketika salah satu anggota mengirimkan lokasi terakhir kepada rekannya. Namun, sekitar pukul 15.04 WIB, komunikasi tidak dapat dilakukan lagi.

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Titik dugaan terakhir rombongan tersebut berada di perairan Selat Sunda, dengan jarak sekitar 9,98 nautical mile dari RIB 02 BTN dan estimasi waktu tempuh sekitar 40 menit.

Adapun rombongan yang dilaporkan hilang terdiri dari M. Bagus Khoirunnas yang merupakan jurnalis Antara, Ari Basuki jurnalis Merdeka, Yudhis jurnalis iNews, Daus jurnalis Anadolu, Donal yang berstatus jurnalis lepas, serta dua orang lain yang masih dalam proses pendataan.

Pencarian dilakukan setelah pihak kepolisian menerima laporan adanya kapal yang membawa rombongan jurnalis belum kembali ke Dermaga Pagedongan, Carita.

Kombes Pol Maruli menyampaikan, tim gabungan telah bergerak mencari di sekitar lokasi yang diduga menjadi titik terakhir komunikasi para jurnalis tersebut.

Polda Banten mengerahkan 23 personel dalam operasi pencarian, yang terdiri dari dua personel KP Sanjaya Mabes Polri, lima personel Ditpolairud Polda Banten, dan 16 personel Basarnas Banten. Selain itu, pencarian juga didukung oleh Kapal Basarnas KN Tetuka yang bergerak dari Dermaga Pelabuhan BBJ Bojonegara menuju perairan Carita dan selanjutnya ke lokasi pencarian.