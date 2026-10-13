menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Polda Banten Gagalkan Penyelundupan 11 Kg Ganja Via Ekspedisi, Begini Kronologinya

Polda Banten Gagalkan Penyelundupan 11 Kg Ganja Via Ekspedisi, Begini Kronologinya

Polda Banten Gagalkan Penyelundupan 11 Kg Ganja Via Ekspedisi, Begini Kronologinya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Mapolda Banten di Jalan Raya Syekh Nawawi Albantani, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Foto: Abdul Malik Fajar/JPNN

jpnn.com, SERANG - Ditresnarkoba Polda Banten menggagalkan penyelundupan belasan kilogram ganja yang dikirim melalui jasa ekspedisi di Kabupaten Tangerang.

Dalam proses pengungkapan pihak kepolisian turut mengamankan dua pria berinisial AS dan MF yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Dirresnarkoba Polda Banten Kombes Wiwin Setiawan mengatakan ganja hendak dikirim melalui jasa ekspedisi dari Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang pada Rabu (7/10).

Baca Juga:

"Petugas menemukan sepuluh paket berisi daun yang diduga ganja dengan berat keseluruhan sekitar 11 kilogram," ucap Kombes Wiwin, Senin (12/10).

Setalah barang yang dimaksud ditemukan, kata Kombes Wiwin, petugas langsung berkoordinasi dengan pihak jasa ekspedisi untuk mengawasi paket tersebut.

"Kami dalam mengawasi paket tersebut menggunakan teknik control delivery atau pengiriman terkendali bersama pihak ekspedisi," ujarnya.

Baca Juga:

"Paket berisi ganja dikirim ke gudang ekspedisi di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat," sambung dia.

Dia menjelaskan setelah paket tiba di gudang ekspedisi tepatnya pada Kamis (8/10) sekitar pukul 12.30 WIB datang dua orang untuk mengambil barang berisi ganja tersebut.

Ditresnarkoba Polda Banten menggagalkan penyelundupan belasan kilogram ganja yang dikirim melalui jasa ekspedisi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co