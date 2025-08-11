Polda Banten Gelar Gerakan Pangan Murah dan Salurkan 20,5 Ton Beras ke Masyarakat
jpnn.com, SERANG - Polda Banten bersama jajaran polres menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di sembilan titik wilayah hukum untuk mendukung program ketahanan pangan.
Gerakan Pangan Murah diinisiasi untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Banten Kombes Yudhis Wibisana menyampaikan jumlah beras SPHP yang disalurkan kali ini cukup banyak.
“Dalam kegiatan ini Polda Banten telah mendistribusikan sebanyak 20,5 ton beras SPHP kepada masyarakat,” ujar dia dalam siaran persnya.
Dalam pelaksanaannya, setiap satuan kerja memiliki titik distribusi masing-masing. Ditreskrimsus Polda Banten menyalurkan tiga ton beras di depan Biddokkes Polda Banten.
Ditbinmas Polda Banten menggelar kegiatan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten dengan menyalurkan satu ton beras.
Polresta Serang Kota membagikan 2 ton di area Car Free Day Kota Serang, sedangkan Polres Serang menjadi penyalur terbanyak dengan 7 ton di Pasar Ciruas, Kabupaten Serang.
Selain itu, Polres Pandeglang menyalurkan 1,5 ton di halaman Mapolres Pandeglang, Polres Lebak membagikan 2 ton di Alun-alun Rangkasbitung dan Mapolsek Rangkasbitung, Polresta Tangerang Kota menyalurkan 2 ton di Alun-alun Tangerang, dan Polresta Cilegon membagikan 2 ton di Alun-alun Kota Cilegon.
Polda Banten menyalurkan puluhan ton beras melalui gerakan pangan murah kepada masyarakat.
