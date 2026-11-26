Polda Jabar Bakal Bidik Bos Tambang yang Bikin Puluhan Penambang Tertimbun Galian
jpnn.com, BANDUNG - Kepolisian bakal mengusut kasus galian tambang emas di kawasan Gunung Butak, area Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Antam Tbk UBPE Pongkor, Kabupaten Bogor, yang menyebabkan puluhan orang terjebak selama tiga hari.
Kapolda Jabar Irjen Hengki mengatakan fokus utamanya saat ini adalah mengevakuasi puluhan penambang yang masih terjebak. Berdasarkan data sementara, sebanyak 26 orang masih terjebak di dalam lubang galian.
"Kami masih melakukan evakuasi," kata Hengki di Mapolda Jawa Barat, Rabu (25/11/2026).
Setelah para korban berhasil diselamatkan, dia menyebut anak buahnya akan langsung melakukan penyelidikan.
Langkah ini dilakukan untuk mengungkap sosok yang memperkerjakan para korban sebagai penambang emas ilegal.
"Nanti untuk penyelidikan, saya sudah perintahkan manakala diduga ada keterlibatan mungkin pemodal, bosnya yang menggerakkan masyarakat ini untuk mencari emas tanpa izin ini," tuturnya.
Dia mengaku telah memerintahkan Direktur Ditreskrimsus Polda Jabar dan Kasat Reskrim Polres Bogor untuk menangani kasus tersebut. Ia meminta anak buahnya itu untuk tegas dalam bertindak.
"Kami masih melakukan evakuasi. saya sudah perintahkan Dirkrimsus dan Kasat Reskrim Polres Bogor untuk tindak tegas," tuturnya.
Kapolda Jabar Irjen Hengki menyatakan polisi bakal mengusut kasus galian tambang emas di Bogor yang menimbun puluhan pekerja di sana.
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