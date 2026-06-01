Polda Jabar Belum Terima Laporan Setelah Ucapan Abu Janda Viral

jpnn.com, BANDUNG - Polda Jawa Barat belum menerima laporan pengaduan masyarakat terkait pernyataan Abu Janda yang menyebut warga Jabar dan Sumatra Barat barbar dalam sebuah rekaman video.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan mengatakan hingga hari ini polisi belum menerima laporan pengaduan masyarakat ihwal ucapan kontroversial Abu Janda.

Namun begitu, pihaknya tetap memantau perkembangan di lapangan.

"Sampai saat ini belum ada (laporan)," kata Hendra saat dikonfirmasi, Senin (1/6).

Dia mengatakan pihaknya tetap memantau perkembangan di lapangan. Termasuk, pergerakan organisasi Islam (ormas) di Jabar.

Sebelumnya, ucapan Abu Janda alias Permadi Arya yang dinilai menghina masyarakat Sumbar dan Jabar itu diunggah akun TikTok @pengharapankekal pada 20 Mei lalu.

Dalam video itu, Permadi Arya tengah memberikan penjelasan di atas panggung dengan mikrofon.

Dalam penjelasan di video, Permadi disebut tengah memberikan kesaksian atas pengalaman 'hidup berdampingan di tengah perbedaan'. Hal ini disebut dilakukan Permadi di salah satu gereja di Amerika Serikat.