Polda Jabar Bongkar Bisnis Live Pornografi, Pengelola Raup Cuan Rp750 Juta

jpnn.com, BANDUNG - Direktorat Reserse Siber Polda Jabar (Ditressiber Polda Jabar) membongkar praktik bisnis live pornografi melalui sebuah situs web yang telah beroperasi sejak Oktober 2025.

Bisnis haram tersebut diduga telah merekrut lebih dari 10 perempuan sebagai talent atau pemeran dalam siaran langsung tanpa busana.

Dalam pengungkapan kasus, polisi menangkap dua tersangka berinisial AE dan BU di dua lokasi berbeda, yakni Sumatera Utara dan Jakarta.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan mengatakan kedua tersangka memiliki peran berbeda dalam menjalankan bisnis tak senonoh tersebut.

AE bertugas mempromosikan situs melalui akun media sosial TikTok miliknya sekaligus menjadi talent atau pemeran dalam siaran langsung.

Sementara itu, BU berperan sebagai penyedia sekaligus pengelola platform yang digunakan untuk layanan live pornografi.

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"Setelah melakukan pembayaran ke rekening yang disediakan oleh tersangka BU, tersangka AE selaku talant atau pemeran wanita selanjutnya melakukan adegan tanpa busana atau bugil secara live," kata Hendra dalam keterangannya, Sabtu (31/10).

Dia menjelaskan modus yang digunakan para tersangka ialah menawarkan tontonan perempuan tanpa busana melalui situs vidiox.asia.