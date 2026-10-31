Polda Jabar Buka Suara soal Mahasiswa yang Diamankan Pascakericuhan 20 Oktober di Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Polda Jawa Barat memastikan hak-hak sejumlah mahasiswa yang diamankan pascakericuhan saat aksi unjuk rasa pada 20 Oktober 2026 tetap terpenuhi selama menjalani proses hukum.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan mengatakan penanganan perkara terhadap para mahasiswa tersebut dilakukan secara profesional dan proporsional.

Pihaknya juga menjamin kesehatan serta keamanan mereka selama menjalani proses hukum.

"Hak-hak para mahasiswa dipastikan tetap terpenuhi, dan kesehatan juga keamanan mereka selama menjalani proses hukum dijamin dengan baik oleh institusi. Seluruh proses hukum akan berjalan transparan dan berkeadialan sesuai fakta dan alat bukti yang sah," kata Hendra dalam keterangannya, Sabtu (31/10).

Dia menjelaskan penanganan perkara akan dipilah secara objektif berdasarkan tingkat keterlibatan atau peran masing-masing mahasiswa, agar tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil.

Hendra juga berharap keluarga dan rekan-rekan aktivis dapat memahami prosedur hukum yang sedang berjalan serta tetap tenang menyikapi proses tersebut.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya para aktivis dan tokoh di Jabar untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif. Kami membuka ruang komunikasi yang seluas-luasnya bagi perwakilan yang ingin menyampaikan informasi tambahan atau menjenguk dengan berkoordinasi langsung melalui penyidik yang telah ditunjuk," ucap dia.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Jabar Kombes I Gede Adhi Mulyawarman mengatakan pihaknya akan segera menyampaikan keterangan resmi terkait pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aksi anarkistis pada 20 Oktober di Bandung.