Polda Jabar Buru Jaringan TPPO, Gadis Sukabumi Jadi Korban, 2 Tersangka Diringkus
jpnn.com, SUKABUMI - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jabar bersama Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sukabumi, tengah menangani dugaan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi di Sukabumi.
Korbannya ialah Reni Rahmawati, warga Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Reni dijual oleh seorang pria ke Guagzhou, Tiongkok.
Polisi kemudian menetapkan dua orang tersangka, masing-masing berinisial JA dan Y.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan berdasarkan hasil penyelidikan, penyidik menemukan adanya indikasi kuat para tersangka terlibat dalam proses perekrutan.
Para tersangka juga menjual korban dengan modus menawarkan pekerjaan.
"Saat ini, kedua terlapor sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jabar," kata Hendra dalam keterangannya, Minggu (12/10).
Hendra menjelaskan jajaran Polda Jabar berkomitmen menindak tegas setiap bentuk tindak pidana perdagangan orang yang merugikan masyarakat.
"Polri akan terus menelusuri jaringan di balik kasus ini. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan kemanusaan yang tidak dapat ditoleransi," jelasnya.
Polda Jabar berkoordinasi dengan pihak imigrasi dan Interpol untuk memulangkan Reni Rahmawati, gadis Sukabumi yang dijual ke Tiongkok
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- DPD Patria Jakarta dan SMA Tarakanita 2 Pluit Gelar Seminar dan Sosialisasi Pencegahan TPPO
- Pawang Ular Tewas Seusai Berduel dengan King Kobra 4 Meter di Sukabumi
- Kanim Jaktim Gelar Program Desa Binaan Imigrasi Untuk Cegah TPPO
- Perempuan Asal Sukabumi Jadi Korban TPPO di China, Polda Jabar Tangkap 2 Tersangka
- Perempuan Asal Sukabumi Jadi Korban TPPO di China, Polda Jabar Bergerak
- Polisi Temukan Aliran Dana Asing terkait Aksi Anarkistis di Bandung