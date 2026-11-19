jpnn.com, JAKARTA - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat mengecek lokasi sengketa lahan di kawasan wisata Palemboko, Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Pengecekan itu menindaklanjuti laporan dugaan penyerobotan lahan warga oleh PT Sentul City Tbk.

Penyidik melakukan pengecekan bersama Forum Masyarakat Sentul (Formas) Babakan Madang berdasarkan laporan LP/B/1765/IX/2026/SPKT/Polda Jabar tanggal 19 September 2026. Polda Jabar telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor 1250 pada 30 September 2026.

Pemilik lahan Palemboko Camping Ground, Ozzy Sudiro mengapresiasi penyidik Ditreskrimum Polda Jabar yang menanggapi laporannya dan mengecek langsung lahannya seluas 4,5 hektare yang kini diklaim PT Sentul City Tbk.

Selain lahan Ozzy, Sentul City juga mengklaim 1,5 hektare tanah milik 32 warga di RW 10 Desa Bojong Koneng yang merambah ke SDN 06 Bojong Koneng.

Warga di lokasi mengaku selama puluhan tahun kesulitan mempertahankan tanah hak miliknya akibat aksi penyerobotan dan pemlotingan tanah oleh korporasi.

Mereka juga selalu terjegal saat memproses pembuatan sertifikat hak milik (SHM). Bahkan, beberapa warga mengaku menjadi korban kriminalisasi saat memperjuangkan hak-haknya.

Kasus yang dialami Ozzy menjadi pemantik terbongkarnya dugaan konspirasi Sentul City dengan para oknum penguasa sebelumnya yang bebas menjarah hak warga.

"Di atas tanah milik saya, PT Sentul City kini mendirikan plang bahwa itu bidang tanah miliknya, melakukan cut and fill, dan mendirikan bangunan. Sehingga terpaksa saya melaporkan kejadian ini ke Polda Jawa Barat," kata Ozzy saat konferensi pers di Palemboko, Bojong Koneng, Sentul, Kabupaten Bogor, Rabu (18/11/2026).