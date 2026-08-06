menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Polda Jabar Ciduk Karyawan Swasta Manipulator Video Presiden Prabowo

Polda Jabar Ciduk Karyawan Swasta Manipulator Video Presiden Prabowo

Polda Jabar Ciduk Karyawan Swasta Manipulator Video Presiden Prabowo
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan dalam pengungkapan kasus kejahatan digital memanipulasi video Presiden Prabowo Subianto di Gedung Ditressiber Polda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Kamis (6/8/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Jajaran Kepolisian Darah Jawa Barat (Polda Jabar) menangkap seorang karyawan swasta berinisial FG yang diduga memanipulasi video Presiden Prabowo Subianto menggunakan akal imitasi atau AI.

Kini, warga Kota Cimahi itu terancam hukuman 12 tahun penjara.

Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Hendra Rochmawan mengatakan penangkapan tersebut berawal dari laporan pada 3 Agustus 2026.

Baca Juga:

Pelapor berinisial FSS melaporkan unggahan akun media sosial @talentastudio.id di TikTok dan @talentastudio.id di Instagram.

Unggahan yang dilaporkan pelapor itu berupa video Presiden Prabowo yang telah diedit menggunakan AI. Penampilan Prabowo dalam video rekaan itu diubah menggunakan AI dan menyebarkan perkataan negatif.

"Terdapat video konten AI yang memanipulasi yang menampilkan Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahkan terdapat narasi dalam video itu apabila beliau menjadi Presiden maka negara akan kacau," kata Hendra dalam konferensi pers di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Kamis (6/8).

Baca Juga:

Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh penyidik Ditressiber Polda Jawa Barat. Syahdan, polisi mengendus keberadaan terduga. 

"Inisialnya FG," ucap Hendra.

Polda Jabar menangkap FG yang diduga memanipulasi video Presiden Prabowo dengan AI. Pelaku mengaku motifnya agar kontennya viral.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI