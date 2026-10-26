Polda Jabar Gelar Operasi Patuh Lodaya, Penindakan ETLE Dioptimalkan

jpnn.com, JAKARTA - Polda Jawa Barat mengerahkan hampir 2.000 personel gabungan dalam Operasi Patuh Lodaya 2026 yang berlangsung mulai Senin (26/10/2026) hingga 8 November mendatang.

Operasi ini menyasar peningkatan disiplin pengendara, penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcerment (ETLE), serta upaya menekan angka kecelakaan di jalan raya.

Operasi Patuh Lodaya 2026 resmi dibuka oleh Wakapolda Jabar Brigjen Rachmad Iswan Nusi. Operasi ini melibatkan hampir 2.000 personel gabungan yang akan disebar di seluruh wilayah Jawa Barat.

"Apel gelar pasukan ini merupakan sarana strategis untuk memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, sekaligus menyatukan komitmen seluruh jajaran agar operasi berjalan optimal," kata Rachmad dalam sambutannya di Mapolda Jabar.

Rachmad mengungkapkan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Polri bersama pemerintah, instansi terkait, dan seluruh pemangku kepentingan bertanggung jawab mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

"Tanggung jawab tersebut dilaksanakan melalui pengaturan lalu lintas, edukasi, pencegahan kecelakaan, dan penegakan hukum yang profesional," kata Rachmad.

Dia menyebut keberhasilan tugas tidak hanya diukur dari jumlah pelanggaran yang ditindak, tetapi terutama dari kemampuan mencegah kecelakaan, menekan fatalitas, dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

"Kami mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif yang edukatif, persuasif, dan humanis, serta didukung penegakan hukum lalu lintas secara elektronik serta pemberian teguran," tambahnya.