Polda Jabar Mutasi Sejumlah Pejabat, Kabid Propam Hingga Kapolresta Berganti

jpnn.com, BANDUNG - Polda Jawa Barat menggelar serah terima jabatan (Sertijab) sejumlah pejabat utama (PJU) dan pimpinan satuan kewilayahan.

Rotasi jabatan ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan pembinaan karier personel polri.

Sertijab dilaksanakan di Mapolda Jabar pada Senin (28/9/2026) yang dipimpin langsung oleh Kapolda Jabar Irjen Pipit Rusmanto.

Sejumlah posisi strategis yang diganti di antaranya Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam), Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khsusu (Dirreskrimsus), hingga jajaran Kapolresta.

Irjen Pipit menekankan bahwa mutasi di lingkungan Polri adalah hal yang lumrah dengan maksud untuk pengembangan organisasi. Ia meminta para pejabat yang baru dilantik untuk segera tancap gas.

"Para pejabat yang menerima amanah baru diharapkan mampu segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawabnya serta memberikan kontribusi terbaik dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian," kata Pipit dalam keterangannya, Selasa (29/9).

Pipit juga mengingatkan kepada jajarannya untuk menjaga profesionalisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat sinergi guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Jawa Barat.

Berikut Daftar Rotasi Sertijab PJU Polda Jabar: