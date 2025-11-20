Polda Jabar: Rizki Bohong Soal Seleksi PSMS Medan, Sengaja Pergi Bekerja ke Kamboja

jpnn.com, BANDUNG - Polisi memastikan bahwa Rizki Nurfadhilah (18 tahun) pemuda asal Dayeuhkolot bukan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Yang bersangkutan sengaja berangkat ke Kamboja untuk bekerja sebagai scammer.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan, mengatakan Rizki saat ini sudah berada di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Pehn, Kamboja, dan dalam kondisi sehat.

Pihaknya lantas melakukan assesment dan mendapatkan hasil bahwa yang bersangkutan bukan korban TPPO.

"Kami dapatkan dari KBRI itu memang Rizki ini sebenarnya bukan sebagai korban TPPO dan juga bukan kasus dari TPPO," kata Hendra ditemui di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Kamis (20/11).

Dia menyebut pemuda tersebut berbohong kepada orang tuanya akan mengikuti seleksi pemain bola ke PSMS Medan.

Namun, hasil yang didapatkan bahwa Rizki melakukan komunikasi dengan orang dari Kamboja dan membuat kesepakatan untuk bekerja.

"Sadar betul bahwa Rizki ini dia menjadi scammer, nanti di sana jadi scammer," ungkap dia.