menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Polda Jabar Siapkan Aparat Menghadapi Cuaca Ekstrem

Polda Jabar Siapkan Aparat Menghadapi Cuaca Ekstrem

Polda Jabar Siapkan Aparat Menghadapi Cuaca Ekstrem
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi didampingi Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan dan jajaran saat mengecek personel dalam apel siaga bencana di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (5/11). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Seluruh perangkat daerah di Jawa Barat, termasuk aparat kepolisian, siap siaga mengantisipasi bencana di tengah musim hujan.

Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan mengatakan aparatur pemerintah di Jabar telah melakukan apel siaga tanggap darurat untuk menghadapi bencana.

"BMKG memprediksi bahwa terjadi beberapa potensi bencana d wilayah Jawa Barat. Kami ingin melindungi masyarakat dengan peralatan darurat yang bagus," kata Rudi seusai apel siaga darurat bencana di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (5/11).

Baca Juga:

Menurutnya, dari Januari hingga November terjadi lebih dari 1.500 bencana di Jawa Barat. Dengan banyaknya kasus tersebut maka harus ada persiapan yang serius dari aparat agar bisa meminimalisasi korban akibat bencana.

"Kami harus siap untuk menyelamatkan, menolong warga apabila terjadi bencana," tuturnya. 

Bencana alam terjadi di beberapa wilayah Jawa Barat sejak beberapa hari kemarin.

Baca Juga:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat mencatat sepanjang Oktober 2025 ada sebanyak 95 kejadian hingga membuat belasan ribu jiwa terdampak.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Jawa Barat Teten Ali Mulku Engkun mengatakan, selain belasan ribu masyarakat yang terdampak, ada empat orang meninggal dunia dari peristiwa bencana alam ini.

Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan memastikan jajarannya siaga menghadapi potensi bencana.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI